Елена Шинкарук: Мы делаем получение услуг комфортным

Москва заняла первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг. С победой в рейтинге столицу поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев . Действительно, сегодня потребителем государственных услуг является чуть ли не каждый москвич независимо от возраста. Перевод большинства из них в электронный вид — значительно упростил жизнь горожан, позволил экономить время и тратить его на семью и личные дела.

Получать услуги не выходя из дома — мечта любого человека. Несколько лет назад такая возможность появилась у миллионов москвичей. О том, как сейчас развивается система оказания услуг в электронном виде, в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук

— Елена Вячеславовна, каких результатов удалось достичь в сфере электронных услуг?

— Москва далеко впереди по сравнению с другими российскими регионами, и на зарубежной арене нам есть чем похвастаться. Система государственных услуг у нас действительно уникальна. С одной стороны, их очень много, с другой стороны, мы максимально стараемся сделать так, чтобы получение этих услуг было удобным и комфортным в первую очередь и москвичам, и юридическим лицам, которые работают в столице. Это основная наша задача: посмотреть, как можно сократить перечень документов, которые требуются при получении услуги, как сделать получение услуги быстрее. Уже сейчас на официальном сайте мэра Москвы в разделе «Услуги и сервисы» доступно более 250 услуг и сервисов. А если считать процедуры, которые в рамках оказания этих услуг производятся, например оформление, переоформление, аннулирование, то их будет около 400.

— Это же была мечта любого горожанина!

— Мы постоянно анализируем и улучшаем каталог услуг. Например, если вы хотите записать ребенка в первый класс или посмотреть его школьные оценки, то вам нужно выбрать раздел «Образование». И так по каждому направлению. Это очень удобно.

— Какие услуги самые популярные?

— Это зависит от сезона. И топ услуг может меняться. Если это учебный период, то в топе всегда электронный дневник, а если лето — в топе часто оказываются услуги с авансовыми платежами за жилищно-коммунальные услуги. В декабре, например, открывается запись в 1-й класс. Если выделять именно по сфере жизни, то в ЖКХ — передача показаний приборов учета, в образовании — система «Проход и питание», в здравоохранении — запись на прием к врачу. Всего за услугами в этом году только с января по июнь уже обратились более 140 миллионов раз. За весь прошлый год было около 260 миллионов обращений, и с каждым годом эта цифра растет.

— А вы сами пользуетесь услугами в электронном виде?

— Конечно! Как и любой москвич, передаю показания приборов учета, записываюсь к врачу, оплачиваю ЕПД.

С проблемами какими-то сталкивались?

В части ЖКХ нет. Иногда бывают проблемы с электронным дневником и журналом школьника — либо в семье, либо друзья периодически рассказывают. В такие моменты я понимаю, что есть обратная связь, и я знаю, в каком направлении надо работать. Это всегда повод проанализировать то, что уже сделано, и работать над улучшение сервиса.

— Удобно ли пожилым людям пользоваться услугами в электронном виде?

— Я считаю, что это уже давно миф, что пожилым людям сложно разобраться с электронными сервисами. Конечно, когда информации много, в ней сложнее разобраться. С другой стороны, чем меньше услуг, тем меньше возможностей у москвичей. По моему опыту, старшее поколение прекрасно справляется с оплатой жилищно-коммунальных услуг и записью к врачу на портале. Я несколько лет назад в поликлинике была свидетелем, как две бабушки разговаривали между собой. И одна не знала об электронных услугах, а другая была прогрессивным пользователем. Так вот, она рассказывала, что себе, соседке, подружке и еще кому-то она помогает находить платежные документы и оплачивать все онлайн. Это для меня стало ключевым моментом, когда я перестала переживать на тему доступности электронных сервисов старшему поколению.

— А от чего зависит срок получения услуги?

— Прежде всего от специфики самой услуги. После того как вы подаете заявление, происходит определенное количество действий. Мы стараемся минимизировать пакет документов для получения услуги, а иногда нам нужно подтвердить, действительно ли человек является москвичом или есть ли у него полис обязательного медицинского страхования. Чтобы эти документы не требовать от человека, включается система межведомственного взаимодействия. Если подтверждение нужно, то к услуге добавляется пять дней. Если не нужно, то услуга оказывается быстрее. Кстати, мы в большинстве случаев не просим приложить скан паспорта, потому что эти сведения есть в городских системах.

— То есть то, что однажды попало в базу, не надо снова предоставлять?

— Да, но есть некоторые исключения. Например, мы никогда не просим скан свидетельства о рождении, если оно выдано в Москве. Если же в другом субъекте страны, то, конечно, пока доступа к этим данным у нас нет.

— Как принимается решение о том, что услуга должна быть переведена в электронный вид?

— В 2010 году было доступно всего 10 услуг. За последние шесть-семь лет практически в 23 раза увеличилось это количество. Сейчас 98 процентов тех услуг, которые можно было сделать электронными, уже переведены в этот формат. Наша текущая работа — поиск тех двух оставшихся процентов услуг. Решения о переводе в электронный вид принимаются совместно с другими городскими структурами. Мы оцениваем целесообразность и востребованность. Есть услуги, которыми пользуются условно 20 человек, а есть те, которые популярны среди сотен тысяч, да еще и каждый месяц. Затем мы смотрим, что собой представляет процесс оказания услуги. Например, выдача свидетельства о рождении ребенка, когда один из родителей приходит в ЗАГС или МФЦ, показывает свои документы и справку о рождении ребенка, и услуга оказывается в момент обращения. 10 минут — и у вас на руках уже готовое свидетельство. Если бы мы услугу начали переводить в электронный вид, то процесс ее оказания растянулся бы. В этом случае выгоды и удобства никаких бы не было.

— Вы упомянули ЗАГС. А что, уже и зарегистрировать брак можно онлайн? Неужели истории про очередь в Грибоедовский ЗАГС ушли в прошлое?

— Зарегистрировать пока нет, а вот подать заявление на регистрацию действительно можно из дома и даже из любой точки планеты.

— Какие услуги в ближайшее время будут доступны на сайте мэра?

— Мы предпочитаем не давать преждевременных обещаний. Могу сказать, что наша мечта — сделать процесс лицензирования полностью электронным. Мы уже сейчас далеко впереди, по всем видам лицензирования у нас можно подавать заявления онлайн. Во-первых, это удобно. Во-вторых, это минимизирует коррупционные риски, потому что прямого контакта с чиновником не происходит. Весь процесс становится прозрачным. Но пока за бумажной лицензией нужно прийти, потому что в силу законодательства лицензия выдается на руки. Если говорить о том, что появилось совсем недавно, то мы добавили возможность прикрепления к детской поликлинике. Раньше онлайн можно было прикрепиться только ко взрослой. Также мы реализовали возможность подавать заявление на выдачу полиса обязательного медицинского страхования. До этого нужно было обязательно ехать в офис страховой компании или в центр госуслуг. Сейчас же вам нужно только прийти и забрать уже готовый документ. Это уникальная для России возможность!

— Кстати, вы говорили, что к врачу можно записаться и через мобильное приложение. А есть ли приложение сайта мэра Москвы?

— Пока нет. Зато есть приложение «Госуслуги Москвы». Отличие от сайта в том, что там перечень услуг пока меньше. Но мы над этим тоже работаем. Отмечу, что пользоваться электронным дневником, на мой взгляд, удобнее через приложение, чем на сайте.

— Про электронные услуги поговорили. Теперь давайте перейдем к не менее важному проекту Комитета госуслуг — проекту «Активный гражданин». Сколько там сейчас пользователей?

— Уже довольно давно их больше двух миллионов, и число активных горожан постоянно растет. А недавно мы отметили мини-юбилей — собрали более 100 миллионов мнений. Мы иногда сравниваем наши показатели, и два миллиона — это уже почти численность населения Словении , а мнения москвичей мы сравнили с обращениями в правительство Москвы , и получился объем примерно за 70 лет. Мы же собрали такое количество мнений всего за четыре года.

— На ваш взгляд, как этот проект поменял отношения между властью и обществом?

— Как минимум у нас появилась площадка для открытого диалога. У власти есть возможность задать вопрос и получить конструктивный ответ. Например, горожане могут выбрать, какое дерево им посадят во дворе — дуб или березу. Интересное наблюдение: мы подвели итоги первого месяца голосования по поводу покоса травы, и статистика такова, что женщины предпочитают траву косить, а мужчины — чтобы траву не трогали.

— И к мнению горожан реально прислушиваются?

— Конечно! Один из главных принципов проекта — решение, принятое на «Активном гражданине», должно быть реализовано тем органом власти, который инициировал голосование.

— А могут ли жители одного района голосовать за изменения в другом районе?

— Районные голосования доступны только тем, кто указал адрес своего проживания в профиле аккаунта. Таким образом мы исключаем возможность жителей, например, Пресненского района решать, что будет сделано в районе Соколиная Гора. А вот общегородские голосования доступны всем, но там и вопросы более глобальные обсуждаются.

— Какое голосование вы бы могли выделить?

— В прошлом году мы провели беспрецедентное голосование по программе реновации. Мало того что оно было очень масштабным, оно было еще и очень важным для москвичей. Мы реализовали функционал, при котором смогли юридически идентифицировать проголосовавшего и персонифицировать мнение каждого москвича. Кстати, именно благодаря этому голосованию мы поняли, что можем расширить возможности проекта. И в феврале этого года запустили сервис «Электронный дом», который позволяет провести онлайн-голосование жильцов одного конкретного дома. Я, например, уже сама попробовала им воспользоваться и провела среди соседей опрос по поводу замены лифта.

СРЕДИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАПРОСОВ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МЭРА МОСКВЫ С НАЧАЛА 2018 ГОДА:

Электронный дневник

91,5 миллиона обращений москвичей

Проходы и питание в школах

Более 3,5 миллиона обращений

Результаты ГИА/ЕГЭ Более 5 миллионов обращений

Показания приборов учета воды

Более 18 миллионов обращений

Показания электросчетчиков

Более 2 миллионов обращений

СПРАВКА

В 2004 году окончила Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит», кандидат экономических наук. На государственной службе с октября 2003 года.

6 марта 2015 года назначена председателем Комитета государственных услуг города Москвы, который координирует перевод и предоставление услуг гражданам и бизнесу в электронной форме.

Также отвечает за повышение удобства и сокращение сроков получения государственных услуг и курирует проект «Активный гражданин».

В ТЕМУ

Комитет государственных услуг Москвы опубликовал собственный календарь — список наиболее востребованных услуг по временам года.

Например, летом большинство интересуют результаты экзаменов, осенью — оформление социальной карты студента и учащегося. Зимой — заявочная кампания по записи детей в первый класс. Весной начинают принимать электронные заявки на предоставление права торговли на ярмарках выходного дня.

ЦИФРА

140 миллионов обращений за государственными услугами поступило от жителей столицы с января по июнь этого года.