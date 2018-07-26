Военная техника США прибыла в Грузию на учения НАТО

По данным грузинского минобороны, в Поти разгружены бронетранспортеры «Страйкеры», БМП «Брэдли», танки «Абрамсы», — они будут переправлены в Вазиани — восточнее Тбилиси, где будут проходить учения по 15 августа включительно.

Техника американских сил в Европе была погружена в Румынии 22 июля.

На учения уже также прибыла часть американских военных.

С 1 по 15 августа в стране состоятся учения «Достойный партнер-2018» с привлечением более чем 3 тыс. военнослужащих и техники из 13 стран НАТО и государств-партнеров военного блока. Учения «Достойный партнер» проводятся четвертый год подряд. Сначала они были только грузино-американскими, затем к ним подключились британцы. В прошлом году в Грузии в учениях участвовало уже восемь стран НАТО и партнеров альянса — 2,8 тыс. военных.

Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения. На таких учениях традиционно отрабатываются вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов. Вместе с Грузией на учениях будут представлены США, Великобритания

Членство в НАТО Грузии было обещано в 2008 году без указания конкретных сроков.