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Военная техника США прибыла в Грузию на учения НАТО
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Военная техника США прибыла в Грузию на учения НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Боевая техника США прибыла из румынской Констанцы в Поти, чтобы принять участие в масштабных учениях НАТО в Грузии, начинающихся 1 августа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным грузинского минобороны, в Поти разгружены бронетранспортеры «Страйкеры», БМП «Брэдли», танки «Абрамсы», — они будут переправлены в Вазиани — восточнее Тбилиси, где будут проходить учения по 15 августа включительно.
Техника американских сил в Европе была погружена в Румынии 22 июля.
На учения уже также прибыла часть американских военных.
С 1 по 15 августа в стране состоятся учения «Достойный партнер-2018» с привлечением более чем 3 тыс. военнослужащих и техники из 13 стран НАТО и государств-партнеров военного блока. Учения «Достойный партнер» проводятся четвертый год подряд. Сначала они были только грузино-американскими, затем к ним подключились британцы. В прошлом году в Грузии в учениях участвовало уже восемь стран НАТО и партнеров альянса — 2,8 тыс. военных.
На таких учениях традиционно отрабатываются вопросы взаимодействия в различных операциях наступательного и оборонительного типов. Вместе с Грузией на учениях будут представлены США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.
Членство в НАТО Грузии было обещано в 2008 году без указания конкретных сроков.
На прошлой неделе минобороны Грузии объявило о проведении учений «Достойный партнер-2018».
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