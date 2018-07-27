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Международные военные учения «Достойный партнер 2018» пройдут в Грузии 1-15 августа
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Международные военные учения «Достойный партнер 2018» пройдут в Грузии 1-15 августа 

ИА Синьхуа 27 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 27 июля /Синьхуа/ — Военные учения «Достойный партнер 2018» /Noble Partner 2018/ пройдут в Грузии 1-15 августа. Девизом маневров, которыми традиционно руководят Грузия и США, станет «Сила в партнерстве». Целью учений в текущем году будет улучшение навыков стабильности, обороны и наступления, повышение готовности и совместимости ВС Грузии, США и партнерских стран, а также внесение вклада в сохранение безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе.
В маневрах примут участие более 3 тыс. военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. Кроме того, будет подключена авиация США и немецкая бронетехника.
Американские корабли в четверг доставили личный состав и военную технику вооруженных сил США в грузинский порт Поти из румынской Констанцы. Еще часть американских военных прибыла в Тбилисский международный аэропорт.
Международные учения «Достойный партнер 2018» в Грузии проводятся уже в четвертый раз. —0—
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