Международные военные учения «Достойный партнер 2018» пройдут в Грузии 1-15 августа

Тбилиси , 27 июля / Синьхуа / — Военные учения «Достойный партнер 2018» /Noble Partner 2018/ пройдут в Грузии 1-15 августа. Девизом маневров, которыми традиционно руководят Грузия и США , станет «Сила в партнерстве». Целью учений в текущем году будет улучшение навыков стабильности, обороны и наступления, повышение готовности и совместимости ВС Грузии, США и партнерских стран, а также внесение вклада в сохранение безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе.

Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и В маневрах примут участие более 3 тыс. военных из Грузии, США, Великобритании Армении . Кроме того, будет подключена авиация США и немецкая бронетехника.

Американские корабли в четверг доставили личный состав и военную технику вооруженных сил США в грузинский порт Поти из румынской Констанцы. Еще часть американских военных прибыла в Тбилисский международный аэропорт.

Международные учения «Достойный партнер 2018» в Грузии проводятся уже в четвертый раз. —0—