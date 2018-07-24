Мощный торс похудевшего Ивана Урганта вызвал бурю обсуждений в Сети

40-летний Иван Ургант принял участие в велогонке «Тур де Франс».

Звезда «Первого канала» Иван Ургант нередко удивляет своих поклонников. На этот раз темой для обсуждения стало неожиданное преображение знаменитости, решившей принять участие в велогонке «Тур де Франс».

«Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс», — похвастался успехами Иван и продемонстрировал свое тело.

Кто-то из подписчиков блога Урганта остался в восторге от преображения, а кто-то назвал Ивана «жутким качком».

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Фото: instagram