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Мощный торс похудевшего Ивана Урганта вызвал бурю обсуждений в Сети
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Мощный торс похудевшего Ивана Урганта вызвал бурю обсуждений в Сети 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
40-летний Иван Ургант принял участие в велогонке «Тур де Франс».
Звезда «Первого канала» Иван Ургант нередко удивляет своих поклонников. На этот раз темой для обсуждения стало неожиданное преображение знаменитости, решившей принять участие в велогонке «Тур де Франс».
«Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс», — похвастался успехами Иван и продемонстрировал свое тело.
Кто-то из подписчиков блога Урганта остался в восторге от преображения, а кто-то назвал Ивана «жутким качком».
Какого мнения придерживаетесь вы?
Фото: instagram
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