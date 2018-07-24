«Аполлон»: Иван Ургант взбудоражил поклонниц накаченным торсом

40-летний Иван Ургант вызвал бурные эмоции в Сети своим новым фото.

Известный телеведущий «Первого канала» Иван Ургант по-настоящему удивил своих поклонников. Даже в отпуске звезда времени зря не теряет. Накануне он похвастался в своем Instagram, что принял участие в велогонке «Тур де Франс».

— подписал фото с велотрека Иван.

Внимательные фолловеры сразу заметили, что телеведущий заметно преобразился. Одни утверждают, что Ургант сильно похудел, а другие, наоборот, уверены, что мужчина набрал мышечную массу: «Ты это где такую фигуру взял?», «Ванечка, Вы похудели», «Грудь больше, чем у моей девушки», «Иван, ваша грудь слишком сексуальна, чтобы быть правдой», «Обалденный торс», «Аполлон! Нельзя быть таким совершенством во всем», — обсуждают фигуру звезды в Сети.

А как тебе новый снимок Ивана?

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Фото:Instagram