Уже несколько лет в России с переменным успехом обсуждается вопрос параллельного импорта, но до сих пор эксперты не пришли к единому мнению. Сегодня часть дистрибьюторов и часть торговых компаний уже дошли до Верховного суда и Федеральной Антимонопольной Службы в попытках отстоять свои права на реализацию импортных товаров. ФАС в данном вопросе встала на сторону Международного права, которое позволяет ввозить и реализовывать товары на территории России без уведомления об этом компании-владельца. Таким образом, ФАС соблюдает антимонопольное законодательство и позволяет развивать конкуренцию, тем самым удерживая низкие цены на рынке. «Параллельный импорт — средство обеспечения свободного оборота товаров между ЕАЭС и мировыми экономиками и реализации основополагающих положений ВТО», — заявил Начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Николай Карташов на V Международном форуме «Антиконтрафакт — 2017» в Бишкеке (Кыргызская Республика) Национальные комитеты подходят к этому с другой стороны, и те производства, которые расположены на территории России, борются за качество своей продукции и сервисное обслуживание. Ведь если запчасти были ввезены «параллельным импортом», то возникает масса вопросов по сертификации и подтверждению качества этих товаров. В рамках обсуждения этой темы на конференции « Автосервис 2018 » выступит с докладом советник международной юридической фирмы «DLA Piper», юрист с обширным опытом работы в этой сфере, Вильгельмина Шавшина. Еще одним докладчиком по вопросу параллельного импорта станет Григорий Микрюков, начальник Управления отраслей экономики Аналитического центра при Правительстве РФ, который разъяснит позицию Центра по данной теме. Безусловно, этот глубокий и сложный вопрос до конца не решен, российский рынок автосервиса находится на пороге принятия неких ключевых решений, поэтому дискуссия по данной теме ожидается весьма острая. Наши спикеры объяснят преимущества и недостатки, которые получит автосервис в том или ином случае. После докладов спикеров будет отведено время для обсуждения этой темы. О других темах и спикерах конференции читайте в ближайших публикациях или узнавайте на странице наших конференций в FB.