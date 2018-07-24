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Скамейку отремонтировали на Авангарной улице
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Скамейку отремонтировали на Авангарной улице 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Специалисты коммунальных служб Головинского района отремонтировали скамейку на детской площадке по адресу улица Авангардная, дом 22, корпус 2. О проблеме на портал «Наш город» сообщил житель района.
На фотографиях, сделанных пользователем, видно, что на скамейке сломана одна из досок.
В установленный срок на портале был опубликован официальный ответ за подписью главы управы Михаила Панасенко.
— Обслуживающей организацией выполнены работы по ремонту скамейки, — говорится в ответе пользователю.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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