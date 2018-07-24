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Володин отметил вклад Яковлева в укрепление российской судебной системы
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Володин отметил вклад Яковлева в укрепление российской судебной системы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин от лица депутатов и от себя лично выразил соболезнования родным советника президента РФ Вениамина Яковлева, отметив его вклад в развитие российской судебной системы.
Советник президента России Яковлев скончался во вторник на 87-м году жизни, об этом сообщили в Ассоциации юристов России.
"Он внес большой личный вклад в развитие российской государственности и судебной системы, принимал участие в работе над текстом Конституции Российской Федерации. С его именем связано становление Высшего Арбитражного Суда РФ, который он возглавлял на протяжении многих лет", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Володин назвал Яковлева талантливым ученым и государственным деятелем, который посвятил свою жизнь служению закону и обществу, а также многое сделал для развития отечественного права и укрепления правосудия.
С 1989 по 1991 год Яковлев занимал пост министра юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год был главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 года он занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 года Яковлев возглавил Высший Арбитражный Суд РФ. С 31 января 2005 года до последних дней жизни он был советником президента России.
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