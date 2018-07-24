«РГ» публикует поправки в закон «Об оружии»

До сих пор разрешалось самостоятельно готовить боеприпасы только владельцам гладкоствольного оружия. Разумеется, при наличии разрешения на ношение и хранение конкретной стреляющей единицы. Отныне такое право получили и владельцы нарезных винтовок и карабинов. Правда, те, кто приобретает длинноствольное оружие впервые, обязаны будут пройти курс обучения не только правилам и навыкам владения огнестрелом, но и снаряжения боеприпасов.

Новые поправки с большим энтузиазмом восприняли владельцы не только импортных, но и отечественных нарезных стволов. Если стреляную гильзу для гладкоствольного ружья можно использовать несколько раз, заново снарядив новым капсюлем, отвесив порох и дробь, а то и закатав туда пулю, то гильзу от «нарезняка» оставалось только выбросить. До сих пор она была бесполезна, для стрельбы приходилось покупать «свежие» патроны. А именно гильза составляет самую дорогостоящую часть боеприпаса. Теперь гильза сможет превращаться в действующий патрон еще с десяток раз.

В специализированных магазинах есть все, чтобы развернуть дома на столе миниатюрный патронный заводик. Но пока только для гладких стволов. Впрочем, особого оборудования тут не требуется. Нужны медицинские весы, чтобы до десятой доли грамма отмерить порох и дробь, приспособление для извлечение использованного капсюля и установки нового, прибор для вальцовки гильзы, мерка или дозатор пороха, калибратор. Возможно, кто-то использует что-то еще — всякие там выколотки, ступки и т. д.

У опытных охотников свои секреты. Вручную могут изготавливаться пыжи — из картона или старых валенок. Кто-то сам отливает дробь, картечь и пули. Но гильзы, капсюля и порох — только заводские. По сути — «отверточная сборка».

Теперь настал черед и для боеприпасов к нарезному оружию. Что изменится?

Следует ожидать появления новой технологии снаряжения «нарезных» патронов и, что самое главное, — возрастания требований к соблюдению техники безопасности.

Здесь смысл как раз в дублировании всех параметров заводского патрона, всякие вариации с мощностью уже не пройдут. Возможно, появятся новые приспособления для извлечения и установки капсюля и пули. Собственно, для этого и вводится обязательное обучение новичков этим технологиям.