В КБР долги населения за природный газ увеличились за полгода более чем на 1 млрд рублей

НАЛЬЧИК , 24 июля. / ТАСС /. Население Кабардино-Балкарии (КБР) стало дисциплинированнее платить за газ, но долги все равно растут, увеличившись за полгода более чем на миллиард рублей. Об этом сообщил во вторник заместитель министра строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства региона Жамболат Гасташев.

"Задолженность потребителей республики за природный газ по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 4 млрд 70,5 млн рублей. Уровень оплаты потребителей за 6 месяцев 2018 года составил 72,9% и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Несмотря на это, за полгода долги перед газовиками увеличились более чем на 1 млрд рублей", — сказал Гасташев на совещании, посвященном вопросам подготовки к зиме.

Он отметил тенденцию снижения уровня оплаты за газ у предприятий теплоэнергетического комплекса (ТЭК). «За период январь-июнь 2018 года предприятиями ТЭК потреблено природного газа на сумму 693,2 млн рублей, оплачено 334,4 млн рублей. Уровень оплаты снизился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 48,2%», — уточнил чиновник.