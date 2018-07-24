В КБР долги населения за природный газ увеличились за полгода более чем на 1 млрд рублей 

НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. Население Кабардино-Балкарии (КБР) стало дисциплинированнее платить за газ, но долги все равно растут, увеличившись за полгода более чем на миллиард рублей. Об этом сообщил во вторник заместитель министра строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства региона Жамболат Гасташев.
"Задолженность потребителей республики за природный газ по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 4 млрд 70,5 млн рублей. Уровень оплаты потребителей за 6 месяцев 2018 года составил 72,9% и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Несмотря на это, за полгода долги перед газовиками увеличились более чем на 1 млрд рублей", — сказал Гасташев на совещании, посвященном вопросам подготовки к зиме.
Он отметил тенденцию снижения уровня оплаты за газ у предприятий теплоэнергетического комплекса (ТЭК). «За период январь-июнь 2018 года предприятиями ТЭК потреблено природного газа на сумму 693,2 млн рублей, оплачено 334,4 млн рублей. Уровень оплаты снизился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 48,2%», — уточнил чиновник.
На проблемы, складывающиеся в этой отрасли в целом в Северо-Кавказском регионе, указал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа 11 июля. В 2017 году на Кавказе было оплачено меньше 85% потребленного газа, общая задолженность выросла на 13 млрд рублей, долги за электроэнергию увеличились более чем на 3,5 млрд В этом году ситуация фактически не меняется и задолженность продолжает расти.