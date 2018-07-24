«Терпеть невозможно». Под Воронежем канализационные стоки льются по улицам посёлка

Затапливает даже дома. От зловония страдают и жители Стрелицы — в жару плотнее закрывают окна и скупают освежители воздуха. Иначе, говорят, ароматы улицы Комсомольской терпеть невозможно. Источник амбре — канализация. Течет не по сетям, а прямо вдоль дороги. На месте колодца теперь сточный бассейн. И ремонтники заявляют, дело тут во всех смыслах — труба. Она просела за долгое время, её нужно срочно менять. Пока проезд тут перекрыт, рабочие содержимое ямы откачивают в другой колодец. Жильцы уверяют, канализация с разной интенсивностью прямо под окнами течёт уже почти месяц. И это здесь не впервые. У кого-то заливала погреба с консервацией, у кого-то огороды.

Стоки уже проложили себе путь и в реку Девица. О том, что попадают прямо в воду, тут уже предупреждают всех неместных, рассказывают люди. Но других бесплатных мест отдыха на берегу в окрестностях нет. К Татьяне Пинчук эта «поверхностная канализация» зашла прямо в дом. Поток был такой, что собственная ливнёвка не справилась. Стоки затопили жильё сантиметров на 30. — Вся эта масса серого мутного цвета. Когда убрали воду, черви какие-то были, слизни. Я не знаю, какая там инфекция. Скупала ящиками хлорку, белизну, все это промывалось, — рассказала Татьяна Пинчук. По словам местной жительницы Марины Проскуриной, несмотря ни на что, некоторые дети продолжают купаться в реке. Вы, конечно, извините, но в говне уже надоело. И когда едешь даже на машине, когда пешком идешь… Всё по этим фекалиям. Детей больше не пускаем в эту речку — у меня у сына покрывается спина прыщами, — добавила женщина.

Сетям тут 70 лет, говорят в местной администрации. На их реконструкцию взяли бюджетный кредит, проект разработан был два года назад. Работы начали с воды — бурят скважины, заменили 800 м трубопровода. Канализация в планах на следующий год. Но техника для устранения этой аварии по счастливому совпадению нашлась во время визита нашей съёмочной группы. Глава Стрелицы утверждает — до этого просто думали, как оптимально провести тут ремонт. Заменить предстоит 30 м трубы. — Труба разрушилась именно под дорогой. Дорогу администрация строила из бюджетных средств. Буквально недавно, и жалко её портить. Но, так или иначе, приходится делать, чтобы решить проблему. Ориентировочно это займет 2-3 дня, то есть к выходным. Дело моей чести, чтобы к выходным устранить проблему, — добавил глава Стрелицкого городского поселения Виктор Мысков.