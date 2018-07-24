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Работы по формовочной обрезке деревьев пройдут на Садовом кольце
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Работы по формовочной обрезке деревьев пройдут на Садовом кольце 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Формовочная обрезка деревьев, высаженных в рамках городского благоустройства, пройдет на Садовом кольце Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта Москвы.
«Формовочная обрезка деревьев, высаженных в рамках городского благоустройства, пройдет на Садовом кольце», — говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что в рамках весенне-летних сезонных работ производится обрезка крон почти у 2 тыс. лип и кленов. Помимо Садового кольца формовочная обрезка предусмотрена также для деревьев, высаженных на въездных группах на пересечении вылетных магистралей с МКАД.
«Летняя обрезка побегов отличается от основной весенней формовки кроны. Выросшие побеги на скелетных ветвях будут укорочены под основную форму дерева на 15, 25, а иногда на 50 см. Такой активный прирост к середине лета дают молодые липы, декоративные яблони, вязы. Намного меньше укорачиваются летние побеги взрослых, 30-летних лип. Обрезка поможет молодым побегам одревеснеть к осени, что защитит их от подмерзания зимой. А зрелые деревья почистят от сухих веток и удалят слабые побеги», — пояснили в пресс-службе.
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