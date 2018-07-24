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В Северном Тушине пройдет встреча с религиоведом
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В Северном Тушине пройдет встреча с религиоведом 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Северном Тушине в субботу, 28 июля, пройдет встреча с религиоведом Моисеем Хальченя. Он проведет познавательную беседу на тему «Крещение Руси. Личность князя Владимира».
— Каков был князь Владимир, с какими сложностями он сталкивался на своем пути и какова его роль в становлении православия? На эти и другие вопросы смогут получить ответы участники встречи, — отметили в пресс-службе храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве.
Начало в 10.00, вход свободный. Адрес проведения: улица Саломеи Нерис, д. 4, корп. 2 (актовый зал воскресной школы, белое здание за храмом).
Напомним, православный лекторий работает по субботам и воскресеньям. Встречи проводят приглашенные преподаватели из различных вузов, богословы, религиоведы, историки, а также священники и психологи.
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