В Северном Тушине пройдет встреча с религиоведом

В Северном Тушине в субботу, 28 июля, пройдет встреча с религиоведом Моисеем Хальченя. Он проведет познавательную беседу на тему «Крещение Руси. Личность князя Владимира ».

— Каков был князь Владимир, с какими сложностями он сталкивался на своем пути и какова его роль в становлении православия? На эти и другие вопросы смогут получить ответы участники встречи, — отметили в пресс-службе храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве.

Начало в 10.00, вход свободный. Адрес проведения: улица Саломеи Нерис, д. 4, корп. 2 (актовый зал воскресной школы, белое здание за храмом).

Напомним, православный лекторий работает по субботам и воскресеньям. Встречи проводят приглашенные преподаватели из различных вузов, богословы, религиоведы, историки, а также священники и психологи.