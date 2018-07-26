Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» открылся в Самарской области

САМАРА , 26 июля. / ТАСС /. Шестой молодежный форум Приволжского федерального округа (ПФО) «iВолга» открылся в четверг вечером на Мастрюковских озерах в Самарской области , сообщили ТАСС в пресс-службе главного федерального инспектора по региону. Лучшие проекты участников форума получат грантовую поддержку, общий фонд составляет 10 млн рублей.

"Создание условий для самореализации молодежи — приоритетная задача нашего государства. Для ее успешного решения организован форум «iВолга», ставший за годы проведения настоящей визитной карточкой Приволжья. Здесь собрались самые перспективные и ответственные представители молодежи", — зачитал на открытии форума приветствие полпреда президента в ПФО Михаила Бабича его заместитель Игорь Паньшин

По данным пресс-службы, на форум приехали около 2 тыс. участников из регионов ПФО и других федеральных округов, а также порядка 150 гостей из Китайской Народной Республики . Одна из ключевых тем — добровольчество, на форуме пройдет фестиваль добровольческих инициатив. Важной частью программы «iВолги» станет Российско-китайский форум с участием делегации молодежи из провинций Верхнего и Среднего течения Янцзы, с которыми у регионов ПФО установлены дружеские и деловые связи.

В этом году на форуме организован кампус "Автоваза" Lada Camp, в котором будут проходить конкурсы и мастер— классы. Участникам форума будут рассказывать о вакансиях и деталях трудоустройства, в частности, о возможности получения международного опыта в автомобилестроении, о стажировках и начале карьеры в системе технических центров группы Renault за рубежом.

Как и в прошлые годы, на форуме будет работать девять тренинговых смен, содержание которых несколько изменилось. К примеру, смену «Инновации и техническое творчество» заменила «Наука и образование». Также появилась новая смена — «Лига труда», в ней будет участвовать рабочая молодежь из сел и крупных городов, а также представители движения студенческих отрядов. Помимо отраслевых тренингов и занятий, пройдут встречи с экспертами в разных сферах — политиками, экономистами, журналистами, деятелями культуры.

Участники будут представлять свои проекты и идеи, лучшие из которых получат грантовую поддержку. Всего на форум поступило более 12 тыс. заявок на реализацию проектов, из них эксперты отобрали 2 тыс. лучших. Грантовый фонд составляет 10 млн рублей, в прошлом году он равнялся 8 млн рублей. Завершится форум 4 августа.

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