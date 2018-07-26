Молодежный форум «iВолга-2018» в Самарской области соберет около 2 тыс. участников

САМАРА , 26 июля. / ТАСС /. Шестой молодежный форум Приволжского федерального округа (ПФО) «iВолга» откроется в четверг на Мастрюковских озерах в Самарской области , в нем, как ожидается, примет участие порядка 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В форуме примут участие около 2 тыс. человек, в том числе 150 гостей из Китайской Народной Республики . В рамках молодежного форума пройдут первенство округа по парашютному спорту, фестиваль добровольческих инициатив и III Российско-китайский форум «Волга-Янцзы», — сказал представитель пресс— службы.

Как и в прошлые годы, на форуме будет работать девять тренинговых смен, однако не обойдется без изменений: смену «Инновации и техническое творчество» заменит «Наука и образование», также появится новая смена — «Лига труда», в ней будет участвовать рабочая молодежь из сел и крупных городов, а также представители движения студенческих отрядов. Помимо отраслевых тренингов и занятий, участников ждут встречи с экспертами в разных сферах — политиками, экономистами, журналистами, деятелями культуры.

Участники будут представлять свои проекты и идеи, лучшие из которых получат грантовую поддержку. Всего на форум поступило более 12 тыс. заявок на реализацию проектов, из них эксперты отобрали 2 тыс. самых лучших. Грантовый фонд в этом году составит 10 млн рублей, в прошлом году он равнялся 8 млн рублей. Завершится форум 4 августа.