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Молодежный форум «iВолга-2018» в Самарской области соберет около 2 тыс. участников
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Молодежный форум «iВолга-2018» в Самарской области соберет около 2 тыс. участников 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
САМАРА, 26 июля. /ТАСС/. Шестой молодежный форум Приволжского федерального округа (ПФО) «iВолга» откроется в четверг на Мастрюковских озерах в Самарской области, в нем, как ожидается, примет участие порядка 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в правительстве региона.
"В форуме примут участие около 2 тыс. человек, в том числе 150 гостей из Китайской Народной Республики. В рамках молодежного форума пройдут первенство округа по парашютному спорту, фестиваль добровольческих инициатив и III Российско-китайский форум «Волга-Янцзы», — сказал представитель пресс— службы.
Как и в прошлые годы, на форуме будет работать девять тренинговых смен, однако не обойдется без изменений: смену «Инновации и техническое творчество» заменит «Наука и образование», также появится новая смена — «Лига труда», в ней будет участвовать рабочая молодежь из сел и крупных городов, а также представители движения студенческих отрядов. Помимо отраслевых тренингов и занятий, участников ждут встречи с экспертами в разных сферах — политиками, экономистами, журналистами, деятелями культуры.
Участники будут представлять свои проекты и идеи, лучшие из которых получат грантовую поддержку. Всего на форум поступило более 12 тыс. заявок на реализацию проектов, из них эксперты отобрали 2 тыс. самых лучших. Грантовый фонд в этом году составит 10 млн рублей, в прошлом году он равнялся 8 млн рублей. Завершится форум 4 августа.
Впервые окружной форум «iВолга» был проведен в 2013 году по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Гранты на реализацию проектов получили тогда 185 человек. Форум проводится под патронатом полпреда президента в ПФО и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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