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Более 100 полицейских и добровольцев будут следить за порядком на «iВолге»
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Более 100 полицейских и добровольцев будут следить за порядком на «iВолге» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На молодежный форум в этом году съедутся более 2000 участников со всего ПФО.
До открытия молодёжного форума «iВолга-2018» осталась пара дней. К нему готовятся не только талантливые ребята со всего ПФО, но и стражи порядка. На протяжении 10 дней, с 26 июля по 4 августа, охрану и безопасность на Мастрюковских озёрах будут обеспечивать более 90 сотрудников органов внутренних дел и около 30 представителей добровольных народных дружин.
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ» Напомним, в период проведения «iВолги» в нескольких населённых пунктах губернии будет полностью запрещена продажа спиртного.
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