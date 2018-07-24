Более 100 полицейских и добровольцев будут следить за порядком на «iВолге»

На молодежный форум в этом году съедутся более 2000 участников со всего ПФО.

До открытия молодёжного форума «iВолга-2018» осталась пара дней. К нему готовятся не только талантливые ребята со всего ПФО, но и стражи порядка. На протяжении 10 дней, с 26 июля по 4 августа, охрану и безопасность на Мастрюковских озёрах будут обеспечивать более 90 сотрудников органов внутренних дел и около 30 представителей добровольных народных дружин.

Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ» Напомним, в период проведения «iВолги» в нескольких населённых пунктах губернии будет полностью запрещена продажа спиртного.