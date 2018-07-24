Кутепов: спонсирование спортивных команд бизнесом облегчит нагрузку на регионы

Если финансирование профессионального спорта возьмёт на себя бизнес, это принесёт пользу и государству, так как на содержание клубов не придётся выделять средства из бюджетов разных уровней, и самим компаниям, которые получат статус постоянных спонсоров, убеждён глава Комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов

Снизить налоговую нагрузку согласно предлагаемым поправкам в Налоговый кодекс сможет субъект, в котором находится профессиональный спортивный клуб, но не более чем на 4,5 процента. Для получения льготы компании нужно будет заключить договор о спонсировании клуба из российской футбольной премьер-лиги, Футбольной национальной лиги или другой спортивной лиги из перечня Минспорта

Как пояснил « Парламентской газете » Андрей Кутепов, в выигрыше будут и компании-спонсоры, которые получат, кроме налогового послабления, возможность рекламировать себя во время спортивных соревнований, и регионы, так как будет снижена нагрузка на государственный и муниципальные бюджеты за счёт тех средств, которые вложит в команды бизнес.

«Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно ставил задачу привлечения коммерческих, рыночных источников финансирования профессионального спорта в России и говорил о необходимости снижать объёмы ассигнований из бюджета и средств госкомпаний, которые должны быть направлены на развитие массового спорта», — напомнил парламентарий.

Предложенные меры могут способствовать и активному использованию наследия чемпионата мира по футболу 2018 года — стадионов, построенных к проведению футбольного первенства. «Мы надеемся, что они будут использоваться россиянами для занятий спортом. В целом проведение чемпионата способствует развитию спорта в нашей стране», — сказал Кутепов.