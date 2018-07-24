Ещё
Врач-невролог прочёл лекцию о профилактике инсульта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач-невролог прочёл лекцию о профилактике инсульта 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Слушатели узнали о современных предпосылках для инсульта и эффективных методах его определения.
Мероприятие состоялось в дневном отделении филиала «Соколиная гора» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники». В качестве лектора выступил Рустам Жетишев — врач-невролог организации инвалидов «Здоровье человека». Он рассказал, каковы современные предпосылки для инсульта, а также какие существуют эффективные, а главное, простые и доступные способы его определения. Большое внимание ведущий уделил и вопросам профилактики инсульта.
Отметим, лекции, посвященные сохранению здоровья, проходят для посетителей дневного отделения филиала «Соколиная гора» ТЦСО «Сокольники» на регулярной основе. Организаторами информационных занятий выступают врачи городских больниц и других медицинских учреждений и организаций.
Фото: предоставлено ТЦСО «Сокольники».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Жители и сотрудники предприятий Соколиной горы приняли участие в увековечении памяти ополченцев Жители Соколиной горы сообщили о 4 автомобилях долго стоящих во дворах Система ТПУ столицы: как она разгрузит дороги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня19
Россия стянула военную технику к западным рубежам464
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть169
Тяжелобольная Терехова не может говорить29
Трамп обрушил рубль29
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение