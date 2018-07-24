Врач-невролог прочёл лекцию о профилактике инсульта

Слушатели узнали о современных предпосылках для инсульта и эффективных методах его определения.

Мероприятие состоялось в дневном отделении филиала «Соколиная гора» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники». В качестве лектора выступил Рустам Жетишев — врач-невролог организации инвалидов «Здоровье человека». Он рассказал, каковы современные предпосылки для инсульта, а также какие существуют эффективные, а главное, простые и доступные способы его определения. Большое внимание ведущий уделил и вопросам профилактики инсульта.

Отметим, лекции, посвященные сохранению здоровья, проходят для посетителей дневного отделения филиала «Соколиная гора» ТЦСО «Сокольники» на регулярной основе. Организаторами информационных занятий выступают врачи городских больниц и других медицинских учреждений и организаций.

Фото: предоставлено ТЦСО «Сокольники».