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В Южном Тушине пандусами и поручнями оборудуют 8 предприятий торговли и услуг
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В Южном Тушине пандусами и поручнями оборудуют 8 предприятий торговли и услуг 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В 2018 году на территории района Южное Тушино для нужд инвалидов приспособят восемь объектов: шесть магазинов, одно предприятие бытового обслуживания и одно заведение общественного питания. Об этом сообщил заведующий сектором по вопросам торговли и услуг районной управы Александр Рубановский.
— Для удобства маломобильных посетителей на входе в предприятия торговли и услуг установят пандусы и поручни, — пояснил Александр Рубановский. — Отмечу, что работа по созданию безбарьерной среды на территории района проводится на постоянной основе.
По словам Александра Рубановского, адаптация предприятий торговли и услуг для маломобильных групп населения проводится в рамках общегородской программы «Доступная среда».
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