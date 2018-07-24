В Южном Тушине пандусами и поручнями оборудуют 8 предприятий торговли и услуг

В 2018 году на территории района Южное Тушино для нужд инвалидов приспособят восемь объектов: шесть магазинов, одно предприятие бытового обслуживания и одно заведение общественного питания. Об этом сообщил заведующий сектором по вопросам торговли и услуг районной управы Александр Рубановский.

— Для удобства маломобильных посетителей на входе в предприятия торговли и услуг установят пандусы и поручни, — пояснил Александр Рубановский. — Отмечу, что работа по созданию безбарьерной среды на территории района проводится на постоянной основе.

По словам Александра Рубановского, адаптация предприятий торговли и услуг для маломобильных групп населения проводится в рамках общегородской программы «Доступная среда».