В США задумали вернуть запрет на аборты

Американские штаты задумались о запрете легализованных Верховным судом в 1973 году абортов. Об этом сообщает Time.

Соответствующий Акт об отмене устаревших законов, ущемляющих права девушек, уже был принят законодательным собранием Массачусетса и ожидает подписи губернатора штата. Его вступление в силу позволит автоматически отменить или внести правки в решение Верховного суда, согласно которому женщина по собственному желанию имеет право прервать беременность, если плод еще не стал жизнеспособным.

Нововведения вступят в силу, если Верховный суд решит ограничить право женщин на аборт, гарантированное решением 55-летней давности. Это, в свою очередь, может быть сделано по результатам голосования после того, как высшую инстанцию покинет один из ее членов, Энтони Кеннеди.