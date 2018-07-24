Блогершу-миллионера бойкотируют за рабство

Кувейтский визажист и звезда Instagram Сондос аль-Каттан шокировала мировую общественность и своих ведущих партнеров видео. Она гневно возмутилась новым законом, который требует от кувейтских хозяев давать своим филиппинским служанкам один выходной в неделю и не отбирать у них паспорт. Оппоненты блогерши назвали её заявления «рабовладельческими»

О намерении разорвать контракт с бьюти-блогершей Сондос аль-Каттан, у которой 2,3 млн подписчиков, заявил во вторник известный бренд Max Factor Arabia. «Компания была шокирована заявлением Сондос аль-Каттан. Это её личные комментарии, они не отражают ни ценностей, ни принципов, которых придерживается Max Factor», цитирует заявление компании эмиратское издание The National. Представитель бренда добавил, что компания всегда выступала за расширение прав и возможностей женщин и поддерживает их стремление выразить свою индивидуальность независимо «от этнической принадлежности или профессии».

О своём «несогласии с комментариями Сондос аль-Каттан» заявила и японская косметическая компания Shiseido. Однако там не пояснили, будут ли разрывать сотрудничество с арабской блогершей. Позицию аль-Каттан осудили также французский парфюмерный дом M. Micallef и Chelsea Beautique, сообщает The Telegraph

Блогерша назвала меры «ужасной комедией» и пожаловалась: «горничные и без того просят перерыв через каждые 5 часов… Может кому-то это покажется нормальным, но как можно допустить, чтобы паспорт вашей служанки был у неё, а не у вас?». «У нее будет один выходной день в неделю и кто мне это компенсирует?», — продолжила блогерша. Она посчитала, что за месяц у служанки наберется до 4 выходных и «никто не знает, что она делает в эти четыре дня, когда паспорт находится в её распоряжении». В другом видео она добавила, что «даже у наших детей нет паспортов», намекая, что для филиппинских служанок это будет чрезмерной роскошью.

Ролик спровоцировало целую волну возмущений по всему миру. Компания по правам филиппинских рабочих за рубежом Migrante International назвала комментарии арабской блогерши «рабовладельческими» и отметила, что аль-Каттан цепляется за «отсталые взгляды, популярные в давние темные века», добавляет The Guardian

После этого аль-Каттан удалила видео из Instagram, но настаивает, что подобная реакция не обоснована и не требует её извинений. В интервью AFP арабская блогерша подчеркнула, что невыдача паспорта своей служанке не является нарушением прав человека: «Многие граждане Кувейта и других стран Персидского залива со мной согласны. Я ведь не лишала её зарплаты и не избивала её». Она подчеркнула, что является образцово-показательным работодателем, поскольку не заставляет служанок пахать «длительными рабочими часами».

Новый закон Кувейт принял для улаживания дипломатического скандала с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Он разгорелся в феврале, после того как убитая филиппинская горничная 29-летняя Джоанна Даниэла Демафелис была найдена в морозильнике своего работодателя в его заброшенной квартире в Кувейте. Дутерте заявил о «бесчеловечном» обращении с трудовыми мигрантами и запретил филиппинцам работать в арабской стране. Оба государства отозвали своих послов.

В апреле Кувейт и Филиппины пошли на примирение и согласились работать над соглашением по расширению прав филиппинцев, работающих в Кувейте. Сейчас в государстве Персидского залива около 700 тысяч человек работают служащими в домах богатых хозяев, большинство из них филиппинцы, указывает The Daily Telegraph. Это большое число, учитывая, что население Кувейта составляет всего около 4 миллионов человек.