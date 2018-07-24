В Омске на Левобережье из-за провала асфальта появилась гигантская яма

Предполагается, что грунтовые воды подмыли верхний слой земли, который впоследствии провалился. По сообщению очевидцев, в 10 микрорайоне образовалась огромная яма — часть асфальта ушла под землю под тротуаром. Кроме этого, под газоном, который располагается рядом, также обвалилась земля.