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В Омске на Левобережье из-за провала асфальта появилась гигантская яма
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В Омске на Левобережье из-за провала асфальта появилась гигантская яма 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Предполагается, что грунтовые воды подмыли верхний слой земли, который впоследствии провалился. По сообщению очевидцев, в 10 микрорайоне образовалась огромная яма — часть асфальта ушла под землю под тротуаром. Кроме этого, под газоном, который располагается рядом, также обвалилась земля.
В комментариях пользователи пишут, что возможной причиной обрушения верхнего слоя земли могли стать грунтовые воды. Часть омичей приглашает позвать болельщиков из Хорватии, чтобы те сфотографировались в яме, и тогда ее в скором времени заделают. Дело в том, что хорваты увидели в Нижнем Новгороде схожую с омской картирну — на дороге была обрушена часть асфальта. Сначала они, а потом болельщики из Аргентины сфотографировались в яме и опубликовали фотографии в соцсети, которые разлетелись по всему миру. К слову, яма была устранена в тот же день.
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