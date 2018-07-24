Состоялось первое заседание оргкомитета форума «Евразийская неделя» 

Москва, 24 июля. — Состоялось первое заседание Организационного комитета форума «Евразийская неделя», проведение которого запланировано на 22-24 октября 2018 года в г. Ереван (Республика Армения).
В заседании приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов, член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина, старший вице-президент Банка развития и внешнеэкономической деятельности Даниил Алгульян, а также представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства экономики Республики Армения и Кыргызской Республики, Торгово-промышленных палат Республики Армения и Республики Беларусь, Кыргызский союз промышленников и предпринимателей.
В ходе заседания озвучена информация о концепции проведения Форума «Евразийская неделя», включая деловую и выставочную части, а также вопросы информационного сопровождения Форума.