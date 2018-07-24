Суд подтвердил решение УФАС о нарушении при проведении аукциона в Одинцовском районе

Арбитражный суд Москвы признал законным решение подмосковного управления ФАС о нарушении закона о контрактной системе со стороны МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского муниципального района», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «МоМи» на действия МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского муниципального района» при проведении электронного аукциона на выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для движения транспортных средств в границах сельского поселения Успенское Одинцовского района.

«По результатам рассмотрения жалобы управление признало жалобу ООО «МоМи» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского муниципального района» обратилось в суд», — отмечается в материале.

Арбитражный суд города Москвы, в свою очередь, подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.