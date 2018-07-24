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Общая «Победа»: белорусский студотряд помог фермерам Молдовы убрать персики
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Общая «Победа»: белорусский студотряд помог фермерам Молдовы убрать персики 

Мир24 1 час назад
Белорусские студенты помогают молдавским аграриям убирать урожай. Как раз пришла пора персиков. Получить полезные навыки и заработать приехали 30 человек, передает корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.
Как сохранить товарный вид персиков, студент Новополоцкого политехнического колледжа Беларуси Владислав Вансовский усвоил быстро: за день с сокурсниками собирают по пять тонн фруктов. Правда, пока работа идет медленнее, чем у колхозников со стажем. Да и к такой жаре студенты не привыкли.
«Тут ты в поле и надо работать. А дома можешь посидеть, отдохнуть, а потом обратно работать», — сказал Владислав Вансовский.
Студотряд приехал из Витебской области. Трудятся в единственном сохранившемся колхозе Молдовы «Победа». Здесь немало студентов аграрных специальностей: они перенимают опыт. Остальные приехали ради заработка: в день обещают платить по 10 евро. Рабочей силе в колхозе рады. В разгар сезона рук всегда не хватает.
«Очень хорошо работают, усердно, и спасибо им, что приехали помогать нашему колхозу», — отметил тракторист Трифон Корчиоглу.
Смена длится с 7 утра и до 6 вечера. Единственная возможность передохнуть — перерыв на обед.
«Сегодня на обед у нас суп с рисом, котлеты с картошкой, компот, салат», — перечисляет повар Мария Талмач.
Комплексный обед, как у работников колхоза. Приготовлено все по домашним рецептам. Особенности национальной кухни студенты определили сразу.
«Острее специи, чем в Беларуси, но все равно очень вкусно», — признался студент из Беларуси Андрей Сулака. Живут студенты раздельно. Девушек поселили в сельской гостинице, юношей — в двух классах местной школы. Специально к приезду купили раскладушки, поставили шкафчики.
«Все было готово. Что надо, каких вещей не хватало, к примеру, зеркала у нас не было, мы попросили, нам выдали», — говорит студент из Беларуси Михаил Беперщ. Студотряд из Беларуси пробудет в колхозе «Победа» до 25 августа. За персиками последуют бахчевые и столовый виноград.
Договоренности о приезде белорусских студентов в Молдову были достигнуты при содействии посла Беларуси в Молдове.
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