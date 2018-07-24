Председатель Совета молодых дипломатов о молодой дискуссионной площадке

«Лента.ру»: Каким Вы видите будущее форумов и молодёжной профессиональной дипломатии?

Константин Колпаков: Форум молодых дипломатов — уникальная дискуссионная площадка для неформального взаимодействия молодых специалистов-международников.

За прошедшие пять лет форумы стали действенным инструментом укрепления доверия и развития отношений между младшими дипломатами внешнеполитических ведомств. Закономерным результатом таких встреч стал первый Глобальный форум молодых дипломатов, прошедший на полях XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года. По итогам форума было принято решение о создании Международной ассоциации молодых дипломатов (МАМД), Московского дипломатического клуба и выхода их функционирования в цифровую плоскость.

Форумы — долгосрочный проект, который направлен на укрепление системы международных отношений, базирующейся на принципах ООН . И здесь у молодёжной профессиональной дипломатии — мы называем ее «горизонтальной дипломатией» — большой потенциал.

Какую роль играет МАМД в молодежном сотрудничестве?

Мы исходим из того, что МАМД станет организацией, отвечающей за развитие контактов и инициатив в рамках «горизонтальной дипломатии». С ее помощью молодые дипломаты смогут более тесно взаимодействовать и обсуждать актуальные вопросы как двусторонней, так и многосторонней повестки дня, выдвигать собственные инициативы.

Чем примечателен Пятый Форум? Что было достигнуто за пять лет?

Прежде всего, это мини-юбилей для нашего Форума. Пять лет — это не много, но и не мало. Пройден большой путь, у многих из нас (представителей Совета молодых дипломатов) — и это, на мой взгляд, одно из самых важных достижений — появились хорошие друзья по «профессиональному цеху» на Евразийском пространстве. Принято решение о создании Международной ассоциации молодых дипломатов.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве с вновь созданными Советом молодых дипломатов МИД Абхазии и Клубом молодых дипломатов МИД Белоруссии , развивается Московский дипломатический клуб. Количество региональных форумов выросло до четырех в год (ОИС, БРИКС , Европейский, Евразийский), стал проводиться Глобальный форум.

По итогам каждой встречи принимается документ, который делегаты потом кладут на стол своим руководителям — это еще один хороший способ донесения своих мыслей до старших коллег.

Поверьте, нам есть о чем говорить, и с каждым годом круг тем только увеличивается.

Одной из особенностей нынешнего Форума станет обсуждение среди прочего двух вопросов — цифровизация мировой экономики и Международная ассоциация молодых дипломатов.

Как всегда, делегатов ждут встречи с интересными гостями из МИД, Федерального собрания, регионов России, экспертного сообщества, а также насыщенная дискуссионная программа.

Почему в этом году выбрали тему цифровизации?

Цифровизация мировой экономики — это сфера, оказывающая сегодня видимый и сильный эффект на большинство сфер жизнедеятельности человека. Безусловно, это касается и международных экономических и политических отношений. Особенно это актуально в условиях идущих процессов экономической интеграции на евразийском пространстве. Что же конкретно касается молодых дипломатов — это идея создания профессиональной онлайн-площадки для общения.

Могут ли молодые дипломаты влиять на глобальную повестку дня международных отношений?

Конечно же, вряд ли молодой специалист, поступая на службу в МИД, предполагает, что тут же начнет влиять на глобальную повестку. Вместе с тем в общении со своими иностранными коллегами на различных двусторонних и многосторонних площадках у многих молодых дипломатов «вызревают» новые идеи, рождаются инициативы, появляются соображения. Все это обсуждается в ходе наших неформальных встреч и, как мы предполагаем, может формировать повестку будущих заседаний МАМД. По итогам дискуссий готовится, как я уже говорил, документ, который передается старшим дипломатам и может быть использован в работе. Быть может, он сможет и на глобальную повестку повлиять.

На каких принципах основывается взаимодействие между молодыми дипломатами?

Взаимодействие между молодыми дипломатами основывается на принципах равноправия, открытости, полицентричности и взаимовыгодного сотрудничества. Исходим из того, что в результате этого взаимодействия зарождается крепкая дружба между людьми, переходящая в крепкую дружбу между государствами.