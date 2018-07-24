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Четыре ФАПа устанавливают на севере Карелии
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Четыре ФАПа устанавливают на севере Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Фельдшерско-акушерские пункты появятся в Муезерском, Лоухском и Беломорском районах.
Четыре модульных ФАПа для медицинского обслуживания населения появятся в поселках Волома и Пенинга Муезерского района, Амбарный Лоухского района и селе Нюхча Беломорского района. Контракты на приобретение, монтаж и оснащение заключены за счет средств республиканского бюджета.
Как рассказал замглавного врача межрайонной больницы №1 по Муезерскому району Виктор Старовойтов, здание Воломского ФАПа уже полностью смонтировано. Завершается монтаж ФАПа в поселке Пенинга.
Следующие этапы — электротехнические и сантехнические работы, оборудование мебелью и медицинской техникой, благоустройство территории. В зоне ответственности этих двух ФАПов — оказание медицинской помощи около 1,5 тыс. человек, а в летнее время — значительно больше. В Воломе имеется санитарный автотранспорт, работают два фельдшера и медсестра, в Пенинге — фельдшер и акушерка.
Возведен «под крышу» ФАП в Нюхче. В Амбарном работы по монтажу здания продолжаются, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2017 году в сельских населенных пунктах появились 10 модульных ФАПов, оснащенных современным оборудованием. До конца года в Карелии планируется установить еще 18 ФАПов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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