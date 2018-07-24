Четыре ФАПа устанавливают на севере Карелии

Фельдшерско-акушерские пункты появятся в Муезерском, Лоухском и Беломорском районах.

Четыре модульных ФАПа для медицинского обслуживания населения появятся в поселках Волома и Пенинга Муезерского района, Амбарный Лоухского района и селе Нюхча Беломорского района. Контракты на приобретение, монтаж и оснащение заключены за счет средств республиканского бюджета.

Как рассказал замглавного врача межрайонной больницы №1 по Муезерскому району Виктор Старовойтов, здание Воломского ФАПа уже полностью смонтировано. Завершается монтаж ФАПа в поселке Пенинга.

Следующие этапы — электротехнические и сантехнические работы, оборудование мебелью и медицинской техникой, благоустройство территории. В зоне ответственности этих двух ФАПов — оказание медицинской помощи около 1,5 тыс. человек, а в летнее время — значительно больше. В Воломе имеется санитарный автотранспорт, работают два фельдшера и медсестра, в Пенинге — фельдшер и акушерка.

Возведен «под крышу» ФАП в Нюхче. В Амбарном работы по монтажу здания продолжаются, сообщает пресс-служба правительства региона.