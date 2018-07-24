Водозаборный узел и очистные сооружения построили в Щелковском районе

Заключения о соответствии выдали водозаборному узлу и очистным сооружениям, расположенным вблизи деревни Большие Жеребцы в Щелковском районе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

Артур Гарибян. «Оба объекта соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Водозаборный узел представляет собой комплекс взаимосвязанных сооружений и оборудования, предназначенного для обеспечения нужд жилой застройки в деревне Большие Жеребцы. Очистные сооружения предназначены для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод той же жилой застройки.

Объекты состоят из подземных сетей трубопроводов, питьевого и противопожарного водопровода, трубопроводов канализационной и ливневой канализации.

Объекты возведены за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО УК «Восточная Европа».