Ещё
Водозаборный узел и очистные сооружения построили в Щелковском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водозаборный узел и очистные сооружения построили в Щелковском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Заключения о соответствии выдали водозаборному узлу и очистным сооружениям, расположенным вблизи деревни Большие Жеребцы в Щелковском районе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.
«Оба объекта соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Водозаборный узел представляет собой комплекс взаимосвязанных сооружений и оборудования, предназначенного для обеспечения нужд жилой застройки в деревне Большие Жеребцы. Очистные сооружения предназначены для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод той же жилой застройки.
Объекты состоят из подземных сетей трубопроводов, питьевого и противопожарного водопровода, трубопроводов канализационной и ливневой канализации.
Объекты возведены за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО УК «Восточная Европа».
РИАМО: последние новости
Ространснадзор разберется в ситуации, связанной с задержкой багажа в «Шереметьеве» Около 6 тыс новых жителей Подмосковья подключаются к «Доброделу» каждую неделю Усадьба «Гуслица» в Подмосковье: творческий коворкинг и арт‑терапия для туристов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня19
Россия стянула военную технику к западным рубежам464
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть169
Тяжелобольная Терехова не может говорить29
Трамп обрушил рубль29
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение