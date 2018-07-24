Строительство водозаборного узла и очистных сооружений завершилось в Щелковском районе

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения замечаний выданы заключения о соответствии водозаборному узлу и очистным сооружениям, расположенным вблизи дер. Большие Жеребцы в Щелковском районе. Оба объекта соответствуют требованиям технических регламентов и проектной документации», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

В пресс-службе пояснили, что водозаборный узел представляет собой комплекс взаимосвязанных сооружений и оборудования, предназначенного для обеспечения нужд жилой застройки в дер. Большие Жеребцы. Очистные сооружения предназначены для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод той же жилой застройки. Объекты состоят из подземных сетей трубопроводов, питьевого и противопожарного водопровода, трубопроводов канализационной и ливневой канализации.

Уточняется, что объекты возведены за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО УК «Восточная Европа».