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Постройка очистных сооружений завершена в Щелковском районе Подмосковья
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Постройка очистных сооружений завершена в Щелковском районе Подмосковья 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Завершена постройка водозаборного узла и очистных сооружений вблизи деревни Большие Жеребцы в Щелковском районе Подмосковья, говорится в сообщении главного управления государственного строительного надзора Московской области.
right"Водозаборный узел представляет собой комплекс взаимосвязанных сооружений и оборудования, предназначенного для обеспечения нужд жилой застройки в деревни Большие Жеребцы. Очистные сооружения предназначены для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод той же жилой застройки", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Артура Гарибяна.
По данным управления, застройщиком объектов выступило АО УК «Восточная Европа». Сооружения возведены за счет средств инвестора.
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