Сразу три важные новости об отношениях Арианы Гранде и Пита Дэвидсона

История отношений Арианы Гранде (25) и Пита Дэвидсона (24) развивалась очень стремительно: они обручились всего через месяц после того, как начали встречаться!

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Поклонники этому явно были не рады. Дело в том, что еще до отношений с Арианой Пит неудачно пошутил о трагедии, которая произошла в прошлом году: 22 мая на ее концерте в Англии взорвалась бомба, в результате чего погибли 22 человека. Дэвидсон позволил себе такую шутку: «Ариана, должно быть, поняла, насколько знаменита, потому что у Бритни Спирс не было атак террористов на концерте». Фанаты буквально требовали, чтобы Ариана рассталась с Питом, и ей пришлось оправдать возлюбленного: «Он использует юмор, чтобы помочь людям чувствовать себя лучше, несмотря на то, что мир перевернулся с ног на голову. Мы все справляемся с травмой по-разному».

https://youtu.be/S6ck6TYdIxg

Но на этом поклонники звезды не успокоились. На прошлой неделе они нашли новый повод для критики Пита: им оказался значок его покойного отца, который он подарил Ариане. Вот что он ответил тогда: «К вашему сведению, это не просто какая-то девушка, это моя невеста. Она лучший человек, которого я знаю. Я отдал это ей, потому что у нее мое сердце, и это самая дорогая вещь, которая у меня есть. Мой отец был бы очень счастлив и любил бы ее так же сильно».

https://www.youtube.com/watch?v=C13hY446BwY

И, кажется, конфликт Дэвидсона с поклонниками его невесты достиг своего апогея. Вчера Ариана опубликовала в Instagram фотографию своего покойного дедушки, и Пит прокомментировал ее. «Омг, какой милашка», — написал он. Подписчики певицы обвинили ее жениха в бесчувственности и назвали комментарий «неуместным», на что он ответил: «Вы сумасшедшие? Я сказал, каким милым был ее дедушка. Что в этом плохого? Ребята, вы всегда найдете, из-за чего напасть на людей. Это грустно».

https://www.instagram.com/p/Blim2R3HAm7/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=17brtrlsrm4jz

После этого Ариана закрыла комментарии в своем аккаунте, а Пит позже удалил все публикации на собственной странице в Instagram. Через пару часов в его Stories появилось объяснение такому поступку. «Ничего не случилось. Нет, в этом нет ничего загадочного. Я просто не хочу больше быть в Instagram или в любой другой социальной сети. Интернет — это злое место, и оно не заставляет меня чувствовать себя хорошо, — написал он, — Я вас всех люблю и уверен, что когда-нибудь вернусь».

Сама Ариана написала в Twitter, что немного отдохнет от Instagram и Twitter из-за того количества негатива, которое она получает. «Это того не стоит», — сказала она.

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Напомним, в мае этого года стало известно, что Ариана рассталась с Маком Миллером (26) после двух лет отношений из-за напряженных рабочих графиков. Согласно информации портала TMZ, бывшие влюбленные остались близкими друзьями, хотя Миллер тяжело переживал разрыв с певицей.

Но, кажется, он на нее не в обиде. Бывший возлюбленный звезды долго не комментировал ее помолвку, а теперь решил высказаться. «Жизнь полна стрессов. Это не так уж и необычно. Мы были вместе два года. У нас были и хорошие времена, и плохие, и еще куча всего, — сказал он, — Я рад за нее и рад, что она двигается вперед».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/srazu-tri-vazhnye-novosti-ob-otnosheniyah-ariany-grande-i-pita-devidsona/