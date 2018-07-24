«Я глубоко раскаиваюсь»: депутат-единорос Константин Яковлев признался в мошенничестве

Яковлев подготовился — свое признание он зачитывал по бумажке. Сейчас его и Кузнецова обвиняют в мошенничестве — Константин предложил на собрании рекламных агентств города скинуться на лоббирование закона, который и так в тот момент принимали.

— Я и Кузнецов Иван Иванович совершили ужаснейшую ошибку, пошли на правонарушение. Совершили деяние, в котором я глубоко раскаиваюсь, сожалею, — сказал Яковлев.

— Из всех рекламных агентств на данном совещании партнерства согласились передать деньги компания «Факел», Маринин и Долгобородов, и компания «Бренд», Неверов и Васильев. В декабре 2016 года «Факел» передал мне 523 тысяч рублей. А в январе следующего года я в присутствии Маринина передал Кузнецову эти деньги. Неверову и Васильеву я сообщил, что внес свои деньги в размере 276 тысяч рублей. На что они мне ответили, что вернут мне деньги в начале февраля. В начале февраля в офисе «Норд-Медиа» Васильев и Неверов передали мне 276 тысяч рублей, — рассказал Яковлев.

Отвечая на вопросы адвоката Неверова, Яковлев пояснил, что момент передачи денег не видел никто, но юрист «Норд-Медиа» видел, как Василев и Неверов приходили к Яковлеву в офис.

Целый ряд вопросов касался памяти Яковлева. Он не помнит, в чем принесли деньги, какими купюрами, и, самое главное, в своих первых показаниях он «забыл», кто же давал ему взятку — сначала говорил, что это был Ильянов и Трифонов, а потом «вспомнил», что ошибся. После этого уже придерживался версии, что это были Васильев и Неверов. После этого Ильянов, как и Трифонов, проходил по делу уже в качестве свидетеля — его показания несколько отличались от показаний всех других свидетелей.

Также Яковлев пояснил, что такие «провалы в памяти» связаны с большим стрессом. С момента начала возбуждения уголовного дела, Яковлев много ходит по врачам, но врачи не диагностировали у него никаких проблем с памятью.

— Впервые со мной такая ситуация, я находился в состоянии страшнейшего стресса. Я находился в подавленном состоянии, и поэтому в отношении Ильянова — Трифонова я дал ошибочные сведения. Но в ходе следственных мероприятий, я очень рад, что следствие исправило эту ошибку. Мою ошибку, — сказал Яковлев. — В течение этого периода я не единожды обращался к разным врачам. Несомненно, все дело кардинальным образом влияет на мое физическое и психологическое состояние.

На собрании операторов наружной рекламы Яковлев сказал, что все сдали деньги, кроме Васильева и Неверова.

— У нас была с Кузнецовым разработана легенда. Мы объяснили, что собрали деньги со всех. Это нужно было, чтобы тот же «Бренд» не сомневался. Мы действовали в рамках этой легенды, и ничего более, что все деньги собрали, — сказал Яковлев.

По всей видимости, другим обвиняемым не понравились показания, которые звучали сегодня в суде.

— Он стоит и нагло врет, — обсуждали выступление Яковлева некоторые остальные подсудимые во время перерыва.

Также Яковлев рассказал, что у него есть иждивенцы — неработающая жена-домохозяйка, 16-летний сын и мать-инвалид. На одном из заседаний, где зачитывали письменные материалы дела, оказалось, что на бумаге Яковлев — прекрасный человек.

Яковлева и Кузнецова задержали 27 июля 2017 года. Изначально чиновников обвиняли во взяточничестве, но потом изменили обвинение на мошенничество. Следствие установило, что собранные деньги они оставили себе, а изменения в законе о сроках аренды прошло без их вмешательства. Следующие три заседания по этому делу назначены на май.