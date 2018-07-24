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На костромских водоемах из-за надвигающейся жары усилят меры безопасности
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На костромских водоемах из-за надвигающейся жары усилят меры безопасности 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В течение ближайшей недели в Костромской области
ожидается потепление
до +28 +29 градусов. В связи с этим в регионе принято решение усилить меры безопасности на водоемах, сообщает пресс-служба губернатора.
Глава региона обратился к сотрудникам профильных ведомств и попросил продолжить работу по обеспечению безопасности, не ослаблять работу по контролю за занятостью детей.
Большое количество взрослых в августе месяце уходит в отпуска, дети находятся с родителями. Создается впечатление, что дети в это время все заняты, все находятся под присмотром. На самом деле это не всегда так. С учетом тех температурных режимов, которые прогнозируют на этой неделе, дети побегут купаться и контроль необходим, — отметил Сергей СИТНИКОВ.
С родителями продолжат разъяснительную работу, как и с несовершеннолетними костромичами. Будет проверена безопасность использования маломерных судов.
Прошу департамент безопасности оказать максимальное содействие ГИМС по организации и поддержке рейдовой, дежурной работы, чтобы инспекторы имели возможность на воде отрабатывать все вопросы, связанные с обеспечением безопасности эксплуатации маломерных судов, — подчеркнул глава региона.
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