«Отрыжка времен холодной войны»: В Совфеде ответили на слова Хейли про Россию

— Мы не доверяем России . Мы не доверяем [президенту РФ Владимиру] Путину. И никогда не будем. Россия никогда не станет нашим другом. Это факт.

По словам первого зампреда комитета по международным делам Владимира Джабарова, Россия никогда не добивалась дружбы с Соединенными Штатами

— Нам достаточно быть равноправными партнерами и заниматься не конфронтацией, а сотрудничеством. Если России и США удастся выстроить конструктивные отношения, мы можем достичь высоких совместных результатов в сфере освоения космоса, борьбы с международным терроризмом, наладить культурный и гуманитарный обмен, — цитирует его слова ФАН.

Джабарова назвал ее выступление «отрыжкой времен холодной войны» и отметил, что враждебное отношение Хейли к России — ее личная позиция.

— Россия для Хейли как красная тряпка. Однако, как ни прискорбно, США существовали задолго до Хейли и будут существовать и после нее. И я уверен, что между Вашингтоном и Москвой смогут возникнуть отношения, основанные на взаимоуважении. Именно этого Россия добивается от Соединенных Штатов уже 20 лет, — сказал он.

Ранее Пятый канал сообщал, что по результатам опроса больше половины американцев поддерживают вторую встречу Путина и Трампа.