Негерметичность облицовки привела к намоканию фасада и появлению темных пятен

Жители дома 2 на Зоологической улице пожаловались в Мосжилинспекцию на неудовлетворительное состояние фасада.

По обращению жилищные инспекторы вышли на проверку и зафиксировали на торцевой части фасада на уровне последних этажей следы намокания.

Согласно пункту 3 Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» в обязанности управляющей организации входит: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков, выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно— щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен, в случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

Мосжилинспекция обязала управляющую организацию установить и устранить причину замачивания стены, а после привести внешний вид фасада в порядок.

По предписанию надзорного органа управляющая организация устранила нарушения: выполнила герметизацию швов, очистила и окрасила облицовочный кирпич фасадной краской.

В настоящее время фасад дома находится в удовлетворительном техническом состоянии.