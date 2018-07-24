Ещё
Негерметичность облицовки привела к намоканию фасада и появлению темных пятен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп обрушил рубль
Трамп обрушил рубль

Негерметичность облицовки привела к намоканию фасада и появлению темных пятен 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Жители дома 2 на Зоологической улице пожаловались в Мосжилинспекцию на неудовлетворительное состояние фасада.
По обращению жилищные инспекторы вышли на проверку и зафиксировали на торцевой части фасада на уровне последних этажей следы намокания.
Согласно пункту 3 Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» в обязанности управляющей организации входит: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к  наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков, выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней, выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно— щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен, в случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
Мосжилинспекция обязала управляющую организацию установить и устранить причину замачивания стены, а после привести внешний вид фасада в порядок.
По предписанию надзорного органа управляющая организация устранила нарушения: выполнила герметизацию швов, очистила и окрасила облицовочный кирпич фасадной краской.
В настоящее время фасад дома находится в удовлетворительном техническом состоянии.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Вместо фонтана – на Лобное место! Москвичи узнают о русском искусстве XVIII века Джем-концерт пройдет в Доме культуры «Стимул»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня19
Россия стянула военную технику к западным рубежам464
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть170
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Трамп обрушил рубль30
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение