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Госдума поддержала компенсацию сельхозпроизводителям затрат на горюче-смазочные материалы
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Госдума поддержала компенсацию сельхозпроизводителям затрат на горюче-смазочные материалы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сельхозпроизводителям направят дополнительно 5 миллиардов рублей компенсации из Резервного фонда в связи с ростом цен на бензин. Соответствующее предложение Министерства сельского хозяйства приняла Госдума.
По словам первого вице-спикера Александра Жукова, проект распоряжения правительства предусматривает распределение дополнительно 5 миллиардов рублей на госпрограмму развития сельского хозяйства. Предложение разработано в связи с удорожанием цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие решения принимаются на трёхсторонней комиссии правительства. «Решение касается всех регионов России, речь идёт о субсидировании из Резервного фонда правительства компенсации затрат сельхозпроизводителей на ГСМ», — сказал он.
Председатель нижней палаты парламента отметил, что поручение увеличить субсидии дал Минсельхозу президент, и что средства получит каждый регион как погектарную поддержку, исходя из обрабатываемых площадей.
Комментируя этот вопрос, глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что в первом полугодии 2018 года потери сельхозпроизводителей из-за роста цен на топливо составили 12 миллиардов рублей.
На сегодняшний день правительство приняло решение выделить 5 миллиардов. Готовится встреча депутатов с премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы увеличить эту сумму.
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