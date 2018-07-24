Госдума поддержала компенсацию сельхозпроизводителям затрат на горюче-смазочные материалы

Сельхозпроизводителям направят дополнительно 5 миллиардов рублей компенсации из Резервного фонда в связи с ростом цен на бензин. Соответствующее предложение Министерства сельского хозяйства приняла Госдума

По словам первого вице-спикера Александра Жукова, проект распоряжения правительства предусматривает распределение дополнительно 5 миллиардов рублей на госпрограмму развития сельского хозяйства. Предложение разработано в связи с удорожанием цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие решения принимаются на трёхсторонней комиссии правительства. «Решение касается всех регионов России , речь идёт о субсидировании из Резервного фонда правительства компенсации затрат сельхозпроизводителей на ГСМ», — сказал он.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что поручение увеличить субсидии дал Минсельхозу президент, и что средства получит каждый регион как погектарную поддержку, исходя из обрабатываемых площадей.

Комментируя этот вопрос, глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что в первом полугодии 2018 года потери сельхозпроизводителей из-за роста цен на топливо составили 12 миллиардов рублей.