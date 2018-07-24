Наталия Начева встретилась с нагатинцами

Встреча с Наталией Начевой прошла в здании управы Нагатинского затона в среду, 18 июля.

Местные жители выслушали ее доклад по вопросам о снижении задолженности за коммунальные услуги, а также по озеленению территории района и содержанию деревьев и кустарников.

После этого жители Нагатинского затона выступили с различными вопросами, которые наиболее сильно их волнуют в жизни района. Например, благоустройство территорий, капитальные ремонты домов и подъездов, реновация, уборка и установка пандусов в районе.

В целом, за всю встречу поступило 24 вопроса, 13 из которых были взяты на контроль для разрешения проблемы и последующего ответа заявителю. Остальные проблему удалось разрешить по ходу встречи.

Так, например, Вера Хлыстова обратилась с просьбой провести ремонт подъезда по адресу Коломенская улица, дом 15 и рассмотреть возможность посадки тополя и кустарников во дворе. Другой житель района, Сергей Золкин , сообщил о необходимости организации клумбы возле дома на Нагатинской набережной, дом 48/2. Просили повлиять на жильцов дома Судостроительной улицы, 27 их соседи, которые неоднократно становились свидетелями выбрасывания мусора из окон. Еще жителей волновали вопросы ремонта, поэтому на Затонной улице разберутся с протечками кровли, благоустроят дворовую территорию и даже установят шлагбаум. А в одном из домов в ближайшее время запломбируют выход на крышу. На той же улице, около дома 9 разберутся с освещением благодаря обращению жительницы. Также на спортивную площадку вернут прожектор.

Если говорить о других улицах района, то Юлия Митрофанова выразила надежду, что после ее обращения восстановят пандус у дома 64 и ускорят процесс благоустройства дворовой детской площадки. Ольга Меренкова сообщила о следующей проблеме: во дворе 70 дома с Нагатинской набережной установлены футбольные и собачьи площадки. Проблему необходимо решить, так как мячи с первой часто улетают на вторую, где четвероногие питомцы их портят. Павел с Коломенской улицы, 9 сообщил, что необходимо организовать работы по опилке сухостоя и разбить клумбы, а чтобы зеленым насаждениям ничего не грозило, Юлия Кузнецова просила установить забор у подъезда.

На все эти просьбы, замечания и указания представители управы дадут свой ответ после того, как распорядятся о проведении необходимых работ. Так как по итогам встречи был составлен подробный план работ в Нагатинском Затоне.

Фото предоставили сотрудники управы.