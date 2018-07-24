В центре госуслуг на Маршала Василевского можно оформить комплексное заявление

В центре «Мои документы» района Щукино можно подать единое комплексное заявление для получения нескольких услуг. Екатерина Репина. — При оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день, зато житель тратит гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений на каждую услугу. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Адрес центра «Мои документы» в Щукине: улица Маршала Василевского, дом 15. (ео)