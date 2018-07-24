Ещё
В центре госуслуг на Маршала Василевского можно оформить комплексное заявление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре госуслуг на Маршала Василевского можно оформить комплексное заявление 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В центре «Мои документы» района Щукино можно подать единое комплексное заявление для получения нескольких услуг.
— При оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день, зато житель тратит гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений на каждую услугу. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
Адрес центра «Мои документы» в Щукине: улица Маршала Василевского, дом 15. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
Молодые предприниматели сдали кровь в горбольнице №52 Щукина На детской площадке по улице Маршала Мерецкова отремонтировали карусель Во дворе на улице Маршала Мерецкова отремонтировали асфальт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня19
Россия стянула военную технику к западным рубежам464
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть170
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Трамп обрушил рубль30
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение