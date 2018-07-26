Задолженность по алиментам в Татарстане превысила 3 млрд рублей

У 20 тыс. жителей Татарстана задолженность по выплате алиментов превысила 3 млрд рублей, сообщает «Реальное время».

Как заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова , более 13 тыс. неплательщиков ограничен выезд за рубеж, 2,8 тыс. — ограничено право пользования автомобилем.

По её словам, УФССП просит разработать дополнительные меры по взысканию алиментов. На первом совещании, состоявшемся в правительстве республики, предложили вариант публичного порицания. Как именно это будет, пока обсуждается.