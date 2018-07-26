Задолженность по алиментам в Татарстане превысила 3 млрд рублей 

У 20 тыс. жителей Татарстана задолженность по выплате алиментов превысила 3 млрд рублей, сообщает «Реальное время».
Как заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, более 13 тыс. неплательщиков ограничен выезд за рубеж, 2,8 тыс. — ограничено право пользования автомобилем.
По её словам, УФССП просит разработать дополнительные меры по взысканию алиментов. На первом совещании, состоявшемся в правительстве республики, предложили вариант публичного порицания. Как именно это будет, пока обсуждается.
Ранее Nation News сообщало, что житель Мурманска за один день выплатил все свои долги по алиментам ради выезда за рубеж.