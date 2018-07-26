Неплательщики алиментов в Татарстане задолжали более 3 млрд рублей

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с главами правоохранительных структур, в ходе которого ему доложили, что недоимка со злостных неплательщиков алиментов в регионе оценивается в 3,145 млрд руб., пишет Inkazan.ru.

Для решения проблемы Минниханов поручил главам районов Татарстана включиться в работу по возврату средств с неплательщиков алиментов, и призвал заявлять о должниках, по которым есть решения судов, в публичном пространстве.