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Неплательщики алиментов в Татарстане задолжали более 3 млрд рублей
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Неплательщики алиментов в Татарстане задолжали более 3 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Реальное время
Глава Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с главами правоохранительных структур, в ходе которого ему доложили, что недоимка со злостных неплательщиков алиментов в регионе оценивается в 3,145 млрд руб., пишет Inkazan.ru.
Для решения проблемы Минниханов поручил главам районов Татарстана включиться в работу по возврату средств с неплательщиков алиментов, и призвал заявлять о должниках, по которым есть решения судов, в публичном пространстве.
Позже официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что для этого могут быть задействованы СМИ.
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