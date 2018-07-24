«Это не гарантийный случай»: минтранс о размыве Московского шоссе возле Ботанического сада

Из-за непогоды обвалились бордюры

Иван Пивкин. Склон напротив Ботанического сада приведут в порядок до конца июля. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Иван Пивкин осмотрел последствия непогоды

— К сожалению, ливневка не справилась с большим объёмом воды, — пояснил Иван Пивкин. — Во время дождя вода под большим напором и объёмом переливалась на склон из-под колёс машин. В результате подмыло грунт. Это не гарантийный случай, это форс-мажор.

Подрядчики планируют исправить недочёты в ближайшее время и за свой счёт.

Подрядчики уточнили объем работ

— Мы начнём работы на этом участке в среду, 25 июля. Сначала восстановим бордюр и придорожную плитку. На мой взгляд, больших проблем удалось избежать из-за георешетки. Ее не было в планах, но мы ее растянули перед тем, как засыпать грунт. Если бы не она, дождь смыл бы еще больше земли, — рассказал директор «Самаратрансстрой» Сергей Сурков.

Георешетка «приняла на себя» удар стихии