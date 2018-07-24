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В Карелии увеличат объем ремонтируемых дорог за счет экономии на госзакупках
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В Карелии увеличат объем ремонтируемых дорог за счет экономии на госзакупках 

Rambler News Service 1 час назад
В карельской столице отремонтируют дополнительный дорожный участок за счет средств, полученных благодаря экономии на проведении торгов. Соответствующий договор на ремонт участков дорожного покрытия будет уже заключен, пишет Karelinform.ru со ссылкой на мэрию Петрозаводска.
Начальник управления городского хозяйства и транспорта городской администрации Андрей Бекелев пояснил, что с победителем аукционов на ремонт городских дорог, которым признано предприятие ИП Мосоян Р. С., подписаны два муниципальных контракта. Предусмотрен ремонт более 4,5 тыс. квадратных метров участков городских улиц. Срок завершения работ — 31 августа.
«На средства, сэкономленные при проведении торгов, а это более 2 млн руб., запланировано проведение дополнительных торгов на ремонт дорог. Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которое будет отремонтировано за счет экономии — 1,5 тыс. квадратных метров», — отметил Бекелев.
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