Институт Росатома провел большой объем исследований для проекта «Прорыв»

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Специалисты входящего в научный дивизион Росатома АО «Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (НИИАР, Ульяновская область ) провели в 2017 году большой объем исследований для уникального проекта «Прорыв», в рамках которого Росатом создает ядерные энерготехнологии нового поколения, говорится в опубликованном во вторник научном годовом отчете НИИАРа.

"Большой объем исследований проведен в рамках реализации проекта «Прорыв». Одной из ключевых была работа по разработке и изготовлению экспериментальных тепловыделяющих сборок реактора БОР-60 со смешанным нитридным уран-плутониевым топливом, содержащим актиниды", — говорится в отчете.

В рамках проекта создаются ядерные энергетические технологии нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.

По проекту, в ближайшие годы на площадке Сибирского химического комбината планируется возвести опытно-демонстрационный энергетический комплекс в составе энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем и пристанционного завода по ядерному топливу.

БОР-60 — экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем мощностью 60 МВт — представляет собой прототип АЭС малой мощности и вместе с тем является исследовательским реактором, предназначенным для отработки топливного цикла, технологии натриевого теплоносителя, а также широкого спектра проектных и конструкторских решений для реакторов на быстрых нейтронах.

Реактор введен в эксплуатацию в 1969 году. Как мощный источник быстрых нейтронов БОР-60 используется для исследований воздействия нейтронного облучения на конструкционные, топливные и поглощающие материалы различных типов.