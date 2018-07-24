Зловонный приток Дона. Жители села под Воронежем жалуются на запах из-за сброса сточных вод 

Чем крахмалопаточный завод испортил воздух. Жители села Новоживотинное пытаются защитить реку Дон от загрязнения и надеются снова дышать полной грудью вблизи неё. Из-за сбросов сточных вод с крахмалопаточного завода и очистных сооружений неприятный запах распространяется на десятки метров. Больше остальных страдают жители улицы Новосёлов, она ближе всех находится к зловонной трубе. Они создали петицию в сети, которую уже подписали более полутора тысяч человек, но власти проблемы не видят. Местные жители признаются, что уже «дышать невозможно» — с трудом удаётся даже записать небольшое видео. Дом Дмитрия Гребенщикова находится как раз рядом с трубой сброса сточных вод. Мужчина рассказывает, с крахмалопаточного завода в Дон бурным потоком начала течь пенная масса. Местные тут же стали писать письма во все инстанции. — Уже нет веры ни проверкам, ни Росприроднадзору: сколько они тут были — и всё в норме. На наши вопросы, чувствуют ли запах, были такие ответы: «Ну и что? Ну, было — будет, что вы хотите?» — рассказал Дмитрий Гребенщиков. У сельчанки Ирины Новицкой кипа документов — и все они о том, что нарушений нет, все показатели в норме. — Только мы задыхаемся, мы вот это видим безобразие, у нас дети здесь играют. Раньше здесь был пляж, здесь мы купались, — вспомнила женщина. Ведомства либо перекладывают ответственность друг на друга, либо утверждают — показатели в норме. Последняя проверка Росприроднадзора, инициированная прокуратурой, нарушения всё-таки нашла. Организацию оштрафовали на 20 тыс. рублей, администрацию села — на 2 тысячи. И тем не менее в ведомстве считают: недовольство местных жителей основано исключительно на личных интересах. — Мы туда выехали, все замерили, отобрали. С этим гражданином, который жаловался, мы встречались, но там основная его преграда — то, что труба теперь лежит, и он не может своих животных перевести, куда хотел. Раньше их водил беспрепятственно, а вот теперь лежит труба. Вот он хочет, чтобы эту трубу убрали, — рассказала врио руководителя управления Росприроднадзора по Воронежской области Лолита Калинина. Руководство крахмалопаточного завода уверяет, с открытием предприятия экологическая ситуация стала только лучше — в селе за его счёт появились очистные сооружения и часть канализационной системы. До этого целых 20 лет нечистоты текли прямо по улицам — и так же в Дон. — По состоянию на текущий момент с крахмалопаточного завода за сутки уходит порядка 70 кубических метров нашего стока, очищенных. То есть с завода стоки идут уже очищенные, и порядка 120-150 кубов — это стоки непосредственно от местного населения, — пояснил консультант крахмалопаточного завода по водоподготовке Роман Литовченко. На самом крахмалопаточном заводе ситуацию не комментируют. Поговорить с генеральным директором так и не удалось — он либо на совещаниях, либо в разъездах. В администрации села тоже уверены, с экологией все в порядке. Однако перед камерой глава Новоживотинного Александр Суворин сделал неожиданное, в том числе и для представителей завода, заявление — трубы вынесут за границу населённого пункта. И снова за счёт предприятия. — Сейчас администрацией проводится комплекс мероприятий, которые прекратят запахи, сбросы стоков воды. Мы со своей стороны по бумагам разбираемся, а так, наверное, СП «Дон» возьмет на себя обязанности и затраты, и вынесет эту трубу за пределы Новоживотинного, — сообщил глава администрации села Александр Суворин. На территории Воронежской области разрешение на сброс отходов в Дон имеют 15 водопользователей, большинство из них — заводы. Сюда же порой текут и ручьи канализационных нечистот — подсчитать количество таких зловонных притоков вряд ли возможно. В местном Росприроднадзоре оценить состояние Дона затруднились. Однако в региональном отделе водных ресурсов заверили: вода всё стерпит. Река, говорят, полноводная и самодостаточная, а значит, сможет буквально растворить в себе все стоки. Предприятия, нарушающие закон о водопользовании, получают минимальные денежные штрафы, в то же время Росприроднадзор отмечает: «снижение негативного воздействия». Ощутить на себе эту положительную динамику жители Новоживотинного смогут через год, если глава села всё же сдержит обещание. Анна Авдеева, Дмитрий Овчинников, Павел Редькин, Юрий Вахтин