Британия ужесточит правила M&A сделок 

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Британия планирует самое крупное изменение правил поглощения в течение почти двух десятилетий, предоставив правительству новые полномочия по блокировке сделок во всех секторах экономики, чтобы компании Великобритании в чувствительных отраслях не попадали в чужие руки.
Pixabay
Министр по делам бизнеса Грег Кларк хочет ужесточить существующие правила, которые ограничены крупными сделками, чтобы охватить все британские компании, включая небольшие фирмы. Изменения означают новую эру государственного контроля за бизнес-деятельностью в пятой по величине экономике мира, которая традиционно является одним из самых открытых рынков для глобальных слияний и поглощений. Это происходит на фоне бума в сфере мировых сделок по слиянию и поглощению (M&A), в котором Британия оставалась второй по популярности целевой страной для сделок после США. Согласно данным Thomson Reuters, за первые шесть месяцев года было анонсировано сделок по покупке британских компаний на $277 млрдИзменения отражают усилия в Соединенных Штатах, Германии, Франции и Австралии, где есть опасения, что Китай и другие конкуренты получают доступ к ключевым технологиям. В прошлом году прямые иностранные инвестиции Китая в Великобританию достигли рекордного уровня, и фирмы из КНР приобрели множество энергетических, технологических и имущественных активов. Министерство иностранных дел КНР заявило во вторник, что Китай надеется, что Великобритания предоставит справедливую инвестиционную среду для иностранных фирм. Британия, которая хочет заново изобрести себя как глобальная торговая нация после принятия решения о выходе из состава Европейского союза, стремится сбалансировать требования защиты своих стратегических отраслей, продолжая уповать на иностранных инвесторов.