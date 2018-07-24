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Представители общественной наблюдательной комиссии Псковской области посетили СИЗО-1
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Представители общественной наблюдательной комиссии Псковской области посетили СИЗО-1 

Псковская губерния 1 час назад
В следственный изолятор №1 УФСИН России по Псковской области (Псков) прибыли представители общественной наблюдательной комиссии региона. Как сообщает пресс-служба УФСИН, общественники в сопровождении временно исполняющего обязанности помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Максима Галактионова и руководства учреждения совершили обход по следственному изолятору и провели беседы с подозреваемыми и обвиняемыми. Члены ОНК ознакомились с условиями содержания в камерах режимного корпуса и карантинных помещениях. Во время обхода представители ОНК беседовали со следственно-арестованными мужчинами, женщинами и несовершеннолетними. Кроме того, члены комиссии посетили комнату краткосрочного свидания и помещение приема посылок-передач. «Визиты в таком формате будут продолжены и в дальнейшем. Соблюдение законных прав подследственных, обвиняемых и осужденных, является одной из норм функционирования гражданского общества, и находятся на контроле представителей институтов гражданского общества», — сообщил Максим Галактионов. Напомним, на прошлой неделе «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. На записи 18 сотрудников колонии пытают скованного наручниками Макарова. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть сотрудников регионального УФСИН. Замначальника УФСИН Анатлий Рудый обвинил Макарова в попытках спровоцировать сотрудников службы исполнения наказаний. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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