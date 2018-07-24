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Николай Панков стал одним из 50 самых полезных депутатов страны
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Николай Панков стал одним из 50 самых полезных депутатов страны 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Депутат Государственной Думы от Саратовской области Николай Панков вошёл в ТОП-50 самых полезных парламентраиев России. Он занял 49 место в рейтинге из 437 возможных. Исследование было проведено экспертами портала «Депутат клуб».
Недалеко от Панкова расположилась ещё одна представительница власти из Саратова — Ольга Баталина. Она оказалась на 70 позиции. Возглавил список Павел Крашенников. Сразу после него Ирина Яровая на втором месте и Александр Жуков на третьем.
Рейтинг строился исходя из нескольских факторов. Среди них оценка работы парламентариев в регионах, активность в законотворческой деятельности, медийность депутатов, а также результаты опросов граждан.
При проведении исследований специалисты не учитывали председателей партий Госдумы, а также Вячеслава Володина. Считается очевидным, что в лидерской гонке они ушли бы далеко вперёд.
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