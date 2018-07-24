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ВЭБ и мэрия Грозного опробуют технологию блокчейна
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ВЭБ и мэрия Грозного опробуют технологию блокчейна 

Ведомости 1 час назад
Центр блокчейн компетенций и цифровых трансформации Внешэкономбанка (ВЭБ) и мэр Грозного Ибрагим Закриев запустили два пилотных проекта на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью, говорится в сообщении института развития.
Обе платформы разрабатывал ВЭБ, общие затраты на оба проекта не превышают 2,5 млн руб., говорит представитель ВЭБа. Системы на блокчейне позволят уже через несколько месяцев сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей, приводятся в сообщении ВЭБ слова Закиева. Пилоты продлятся около трех месяцев, после чего можно будет оценить их эффективность, уточняет представитель ВЭБ.
Проект для управления услугами ЖКХ создан на базе блокчейна Hyperledger Fabric, рассказывает руководитель центра компетенций блокчейн Владимир Демин. Сейчас система дает жителям Грозного доступ ко всей истории начисленных коммунальных сборов, а органы госуправления могут оптимизировать управление и аналитику.
Узлы блокчейна (подтверждающие его операции) расположены в центре блокчейн-компетенций ВЭБа и в мэрии Грозного. В будущем систему будет довольно просто масштабировать на большее количество узлов, а также автоматически загружать в блокчейн показания счетчиков, надеется представитель центра. Еще платформа в будущем позволит создавать различные сервисы — например, проводить голосования жильцов, контролировать исполнения заявок управляющими компаниями, рассказывает Демин.
Второй проект по заключению договоров на сдачу объектов муниципальной собственности разрабатывался на блокчейне Ethereum, объясняет Демин. Договоры в блокчейн вносят представители муниципалитета, всего в этом блокчейне на текущем этапе будет четыре узла (два в муниципалитете, два в ВЭБ). А смарт-контракты (электронный договор, исполняющийся при наступлении заранее определенных условий) позволяет контролировать платежи по этим договорам, уверяет Демин.
Об интересе Чечни к блокчейн-проектам глава республики Рамзан Кадыров рассказывал еще в феврале. Он анонсировал внедрение блокчейна в росреестре Чечни, не уточнив деталей.
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