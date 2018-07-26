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ВЭБ и банки развития стран БРИКС изучат перспективы применения блокчейна
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ВЭБ и банки развития стран БРИКС изучат перспективы применения блокчейна 

Банки.ру 58 минут назад
Внешэкономбанк, Бразильский банк экономического и социального развития, Экспортно-импортный банк Индии, Государственный банк развития Китая и Банк развития Южной Африки в рамках десятого Международного саммита БРИКС в Йоханнесбурге подписали меморандум по совместному изучению перспектив использования технологий распределенного реестра в рамках развития цифровой экономики. Документ предусматривает совместное изучение использования технологий распределенного реестра в интересах каждой из сторон, поясняется в релизе ВЭБа.
«Совместную работу с банками развития стран БРИКС Внешэкономбанк ведет по ряду важнейших направлений: это и финансовое сотрудничество, и развитие кредитования в национальных валютах, и внедрение инноваций. Эта совместная работа открывает новые возможности — для российских экспортеров, операторов крупнейших инфраструктурных проектов, заемщиков. Нынешнее соглашение позволит банкам развития БРИКС активизировать проработку внедрения инновационных технологий. Они могут быть использованы для создания и оптимизации банковских и финансовых продуктов», — комментирует первый заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Михаил Полубояринов.
Главной темой саммита БРИКС в Йоханнесбурге стало сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции. Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС (ММС БРИКС) создан в 2010 году в результате подписания меморандума о сотрудничестве государственных финансовых институтов развития и поддержки экспорта стран БРИКС в городе Бразилиа. Инициаторами образования механизма выступили Внешэкономбанк и Госбанк развития Китая. В ВЭБе подчеркивают, что банки — члены ММС БРИКС внесли значительный вклад в создание Нового банка развития. В 2020 году Внешэкономбанк будет председательствовать одновременно в двух объединениях: механизме межбанковского сотрудничества БРИКС и межбанковском объединении ШОС. Саммит пройдет в Челябинске.
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