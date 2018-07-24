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Почему вороны страдают некрофилией?
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Почему вороны страдают некрофилией? 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Когда вороны встречают тела мертвых ворон, то иногда они начинают тревожно каркать или собирать остальных птиц, устраивая своеобразные «похороны». Но иногда они начинают заниматься с трупами сексом. И Кэли Свифт, кандидат биологических наук Университета Вашингтона. решила выяснить, в чем смысл и причина такой странной аберрации поведения.
Согласно изданию The Atlantic, Свифт достала десятки трупиков ворон из музея естественной истории в Сиэтле и сделала из них чучела. После чего она развезла эти чучела, подкладывая их на тротуар рядом с вороньими гнездами, чтобы зафиксировать реакцию сотен ворон на такой мрачный раздражитель.
Обычно птицы начинали издавать тревожные звуки или начинали атаковать тела, считая их опасными. Но 24% начинали клевать и тянуть трупы, а в 4% случаев были зафиксированы полноценные случаи некрофилии, после которых вороны разрывали трупы на куски.
Вороны не пытались питаться телами, они не принимали трупы за живых птиц. Некоторые вороны уделяли внимание мертвым телам, даже когда рядом находились живые партнеры, то есть такая аберрация происходила не от недостатка сексуальных партнеров. Так в чем же дело? Возможно в том, что несмотря на весь свой ум, вороны в период размножения начинают терять разум.
Свифт делает вывод, что малая часть ворон, когда видит труп сородича, квалифицирует его одновременно как еду, врага и сексуального партнера, и соответственно реагируют, то есть они перестают обрабатывать информацию правильно и отвечают одновременно на все получаемые раздражители. Это первое исследование некрофилии в научном аспекте, хотя она встречается не только у ворон, но и у бутылконосых дельфинов, китов-горбачей, белок, жаб и ящериц. Такие исследования, несмотря на всю странность, помогают понять природный мир, а также помогают понять процессы, происходящие в разуме животных, а возможно, и людей.
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